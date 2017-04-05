В Самарской области водитель КамАЗа пострадал, врезавшись в фуру

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель автомобиля КамАЗ ехал со стороны Самары в направлении Нефтегорска. По предварительной версии полицейских, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем International 9400 в составе полуприцепа Strem Trailor. Последним управлял 35-летний мужчина. После столкновения машины съехали в кювет.В результате ДТП в медучреждение был доставлен водитель КамАЗа с травмами головы. От госпитализации он отказался.