В Самарской области водитель Фольксвагена врезался в дерево, пострадали четыре человека
ДТП произошло вчера в 8:30 на 20 км трассы «Урал - Волжский - Курумоч» на территории Ставропольского района.
42-летний водитель Фольксваген Пассат (водительский стаж - 22 года)ехал при плохих погодных условиях со стороны Тольятти в направлении поселка Курумоч. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, автомобилист не справился с управлением, съехал в левый кювет врезался в дерево.
В результате ДТП водитель иномарки, а также 57-, 53- и 42-летние пассажирки авто получили различные травмы. Сообщается, что предполагаемый виновник аварии был осмотрен врачами на месте происшествия, остальные пострадавшие были госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист был трезв. По факту ДТП проводится проверка.
42-летний водитель Фольксваген Пассат (водительский стаж - 22 года)ехал при плохих погодных условиях со стороны Тольятти в направлении поселка Курумоч. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, автомобилист не справился с управлением, съехал в левый кювет врезался в дерево.
В результате ДТП водитель иномарки, а также 57-, 53- и 42-летние пассажирки авто получили различные травмы. Сообщается, что предполагаемый виновник аварии был осмотрен врачами на месте происшествия, остальные пострадавшие были госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист был трезв. По факту ДТП проводится проверка.
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