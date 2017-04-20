В Самарской области водитель Фольксвагена врезался в дерево, пострадали четыре человека

42-летний водитель Фольксваген Пассат (водительский стаж - 22 года)ехал при плохих погодных условиях со стороны Тольятти в направлении поселка Курумоч. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, автомобилист не справился с управлением, съехал в левый кювет врезался в дерево.В результате ДТП водитель иномарки, а также 57-, 53- и 42-летние пассажирки авто получили различные травмы. Сообщается, что предполагаемый виновник аварии был осмотрен врачами на месте происшествия, остальные пострадавшие были госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист был трезв. По факту ДТП проводится проверка.