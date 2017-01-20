В Самарской области в выходные пройдет небольшой снег
По данным синоптиков, днем 21 и 22 января температура воздуха составит -8, -15 градусов.
В ночь с субботы на воскресенье столбики термометра опустятся до -15, местами до -20 градусов. В выходные обещают переменную облачность и небольшой снег. На дорогах гололедица.
В ночь с субботы на воскресенье столбики термометра опустятся до -15, местами до -20 градусов. В выходные обещают переменную облачность и небольшой снег. На дорогах гололедица.
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