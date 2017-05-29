В Самарской области в тройном ДТП пострадали двое мужчин

ДТП произошло в воскресенье, 28 мая, в 6:00 на пересечении улиц Никитинской и Комсомольской в Жигулевске.



Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 65-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал со стороны Отважного проезда в направлении улицы Мира. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда регулируемого перекрестка, пенсионер столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. Последним управлял 58-летний мужчина. От удара маршрутка опрокинулась на дороге и задела Nissan Almera, за рулем которого находился 41-летний мужчина.



В результате ДТП водители Ford Transit и Nissan Almera получили травмы, с которыми были доставлены в медучреждение.



- По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, - сообщает ГУ МВД по Самарской области.









