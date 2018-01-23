В Самарской области в тройном ДТП пострадали два водителя

Авария произошла в понедельник, 22 января, в 15:00 в Жигулевском районе.



Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 32-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris ехал по дороге М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Сызрани. По предварительной информации полицейских, водитель при перестроении столкнулся с Toyota Hilux, которую от удара отбросило на встречную полосу. Там последняя столкнулась с Газелью.



В результате ДТП пострадали 47-летний водитель Toyota и 18-летний водитель Газели. Они доставлены в больницу.



По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.