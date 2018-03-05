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В Самарской области в тройном ДТП погиб мужчина

Авария произошла в понедельник, 5 марта, в 15:30 в Сызранском районе.

Мужчина за рулем грузовика Ford ехал по дороге «Урал - Сызрань1». На 8 км дороги водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ладой Грантой и «четырнадцатой».

В результате аварии 26-летний водитель Гранты скончался на месте происшествия. 32-летний водитель «четырнадцатой» и его 51-летний пассажир были госпитализированы, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 
Дата: 5 марта 2018 , 21:31
228
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: ГУ МВД по Самарской области
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Лента новостей
5 марта 2018 , 21:31
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В Самарской области в тройном ДТП погиб мужчина
Авария произошла в понедельник, 5 марта, в 15:30 в Сызранском районе. 
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