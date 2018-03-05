В Самарской области в тройном ДТП погиб мужчина

Мужчина за рулем грузовика Ford ехал по дороге «Урал - Сызрань1». На 8 км дороги водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ладой Грантой и «четырнадцатой».В результате аварии 26-летний водитель Гранты скончался на месте происшествия. 32-летний водитель «четырнадцатой» и его 51-летний пассажир были госпитализированы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.