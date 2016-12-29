В Самарской области в столкновении «десятки» и Фиата пострадали четверо
ДТП произошло вчера в 9:50 в Кинельском районе.
32-летний водитель «десятки» (стаж - 11 лет) ехал со стороны Самары в направлении Оренбурга. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Фиат Добло под управлением 25-летнего молодого человека (стаж - 6 лет). После удара иномарка съехала в правый кювет.
В результате ДТП оба водителя, а также 40-летняя женщина и 32-летний мужчина, являвшиеся пассажирами отечественного авто, получили травмы, с которыми доставлены в больницу.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста были трезвыми. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
32-летний водитель «десятки» (стаж - 11 лет) ехал со стороны Самары в направлении Оренбурга. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Фиат Добло под управлением 25-летнего молодого человека (стаж - 6 лет). После удара иномарка съехала в правый кювет.
В результате ДТП оба водителя, а также 40-летняя женщина и 32-летний мужчина, являвшиеся пассажирами отечественного авто, получили травмы, с которыми доставлены в больницу.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста были трезвыми. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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