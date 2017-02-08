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В Самарской области в снегу застряла «скорая помощь» с роженицей

Инцидент произошёл вечером 5 февраля на улице Литвинова в посёлке Приволжский, недалеко от Кашпира, в Сызранском районе.

Как сообщает «КТВ-луч», автомобиль «скорой помощи», в котором находилась роженица, застрял на просёлочной дороге.Около 22:20 на помощь медицинской службе прибыли спасатели на пожарном автомобиле ЗИЛ. С помощью троса им удалось вытянуть «скорую» на дорогу, после чего медики проследовали в больницу. 


Дата: 7 февраля 2017 , 16:07
223
Автор текста: Ксения Кармазина
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