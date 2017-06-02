В Самарской области в результате урагана сорвало крыши десяти жилых домов
Инцидент произошел в четверг, 1 июня, в населенном пункте Ясная Поляна муниципального района Шенталинский.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, в результате прохождения грозового фронта в населенном пункте были повреждены конструкции 10 частных домов, 3 из которых были разрушены полностью, а 7 повреждены частично. Известно, что в домах проживает 17 человек, в том числе двое детей.
Кроме того, пострадали 3 опоры и 200 метров линий электропередач и 200 метров газопровода низкого давления диаметром 50 мм. Без электро-, газоснабжения оставались 20 частных жилых домов с населением 66 человек, в том числе 15 детей.
По уточненной информации, с последствиями стихии боролись 46 человек личного состава и 14 единиц спецтехники, в том числе 6 человек и 2 единицы техники от МЧС России.
В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация жильцов в пункт временного размещения не проводилась, они разместились у родственников и знакомых. В связи с ураганом администрация района ввела режим ЧС в границах Ясной Поляны.
По состоянию на 7.00 (мск.) пятницы, 2 июня, восстановлено электроснабжение и газоснабжение 18 частных жилых домов. Работы по восстановлению электроснабжения 2 оставшихся жилых домов проводятся аварийно-ремонтной бригадой Черемшанского РЭС Бугульминской ЭС ОАО «Сетевая компания».С 07.00 (мск.) 2 июня 2017 аварийно-ремонтной бригадой Управления «Шенталарайгаз» филиала «Самарагаз» ООО «СВГК» возобновлены работы по восстановлению газоснабжения оставшихся 2 жилых домов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, в результате прохождения грозового фронта в населенном пункте были повреждены конструкции 10 частных домов, 3 из которых были разрушены полностью, а 7 повреждены частично. Известно, что в домах проживает 17 человек, в том числе двое детей.
Кроме того, пострадали 3 опоры и 200 метров линий электропередач и 200 метров газопровода низкого давления диаметром 50 мм. Без электро-, газоснабжения оставались 20 частных жилых домов с населением 66 человек, в том числе 15 детей.
По уточненной информации, с последствиями стихии боролись 46 человек личного состава и 14 единиц спецтехники, в том числе 6 человек и 2 единицы техники от МЧС России.
В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация жильцов в пункт временного размещения не проводилась, они разместились у родственников и знакомых. В связи с ураганом администрация района ввела режим ЧС в границах Ясной Поляны.
По состоянию на 7.00 (мск.) пятницы, 2 июня, восстановлено электроснабжение и газоснабжение 18 частных жилых домов. Работы по восстановлению электроснабжения 2 оставшихся жилых домов проводятся аварийно-ремонтной бригадой Черемшанского РЭС Бугульминской ЭС ОАО «Сетевая компания».С 07.00 (мск.) 2 июня 2017 аварийно-ремонтной бригадой Управления «Шенталарайгаз» филиала «Самарагаз» ООО «СВГК» возобновлены работы по восстановлению газоснабжения оставшихся 2 жилых домов.
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