В Самарской области в пожаре погибли мужчина и двое детей

Площадь пожара составила 80 кв. метров. Тушили пламя 19 человек, было задействовано 8 единиц техники. В 11:56 возгорание полностью ликвидировали.Как уточнили sgpress.ru в ГУ МЧС по Самарской области, в огне погибли три человека: 41-летний мужчина, 2-летняя девочка и 4-летний мальчик.Причины возникновения пожара и гибели людей устанавливаются.