В Самарской области в пожаре погиб мужчина

На ул. Первомайской горели домашние вещи. К месту пожара прибыли 2 единицы техники и 9 огнеборцев. Пламя было потушено в 6:56. Сообщается, что при пожаре погиб 34-летний мужчина.Также домашние вещи загорелись 26 февраля в 9:36 в Тольятти на улице Дзержинского. Силами 13 пожарных и 4 единиц спецтехники огонь ликвидировали в 9:41. Из горящей квартиры был спасен 51-летний мужчина.