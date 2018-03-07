В Самарской области в подпольном цехе нашли 18 тонн спирта
В понедельник, 5 марта, на территории Ставропольского района сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали 50-летнего владельца цеха.
У него обнаружили и изъяли 3500 бутылок водки марок «Мерная», «Финская», «Хортица», «Лезгинка», а также свыше 18 тонн спирта, 25 тысяч пустых стеклянных бутылок различного объема, оборудование, значительное количество этикеток, крышек, фурнитуры и федеральных специальных марок.
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