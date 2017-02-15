В Самарской области в конце недели ожидаются морозы

В предстоящие дни в Самарской области местами пройдет небольшой снег.



Как сообщают в Приволжском УГМС, днем в четверг, 16 февраля, температура воздуха составит от -5 до -10 градусов. Ночью ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до -15, местами -20 градусов.



В пятницу, 17 февраля, синоптики прогнозируют похолодание. Днем температура воздуха будет в среднем по области до -12 градусов. Осадков не ожидается.