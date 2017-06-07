В Самарской области в ДТП с участием Рено и «четырнадцатой» погиб мужчина

Авария произошла во вторник, 6 июня, в 13:20 на 53 километре дороги «Подъезд к городу Оренбург от М-5».



По данным ГУ МВД по Самарской области, 40-летний водитель автомобиля Renault Sandero ехал со стороны Самары в направлении Нефтегорска. По предварительной версии полицейских, при обгоне автомобилист выехал на встречную полосу. Там он столкнулся лоб в лоб с «четырнадцатой» под управлением 29-летнего мужчины.



От полученных в результате ДТП травм водитель отечественного авто скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Водитель иномарки получил травмы, с которыми был доставлен в ближайшую больницу.



По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии предполагаемый виновник был в трезвом состоянии. Отсутствие или наличие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.







