В Самарской области в ДТП пострадали женщина и 9-летняя девочка

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 30-летняя женщина за рулем «десятки» ехала со стороны села Дубовый Умет в направлении Большой Глушицы. По предварительной версии полицейских, автомобилистка попыталась обогнать идущее впереди авто, но не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу, где сначала столкнулась с Chevrolet Niva, а затем – с «девяткой», ехавшей навстречу.Предполагаемая виновница аварии, а также ее девятилетняя пассажирка, которая была в детском кресле, с травмами были доставлены в медучреждение. Сообщается, что в момент ДТП все участники были в трезвом состоянии. По факту случившегося проводят проверку.