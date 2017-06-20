В Самарской области в ДТП пострадали три девочки

Авария случилась в пятницу, 16 июня, около 7:00 на 1178 км дороги М-5 «Урал».



Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 54-летний водитель Шевроле при повороте не уступил дорогу Хендэ под управлением 33-летнего мужчины. В результате ДТП травмы получили три девочки – 11-ти, 8-ми и 3-х лет. Пострадавшие доставлены в больницу.



В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.









