В Самарской области в ДТП погибли три человека

44-летний водитель Нивы, буксируя на гибкой сцепке Дэу Нексия под управлением 32-летнего водителя, ехал со стороны Самары в направлении Оренбурга. Выехав на «встречку», автомобилист за рулем Нивы врезался в КамАЗ под управлением 54-летнего мужчины. По информации полицейских, затем ехавшая позади в попутном направлении Приора врезалась в Дэу Нексия.В результате ДТП водитель и два пассажира Нивы от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще один пассажир отечественного авто, а также водитель Дэу госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести.