В Самарской области в ДТП погибла женщина











По данным полиции, 49-летняя женщина, управляя Калиной, ехала со стороны села Ташелка в направлении села Новая Бинарадка. По предварительной версии полицейских, при совершении обгона впереди идущей машины автомобилистка выехала на встречную полосу, где столкнулась с «четырнадцатой». Последней управлял 36-летний мужчина. Силой удара автомобили выбросило с проезжей части. Пассажирка «четырнадцатой» погибла от полученных травм. У второго пассажира, мужчины, было травмировано бедро.Как сообщает ПСС Самарской области, в 13:55 спасатели Тольятти прибыли к месту происшествия. Они освободили пострадавшего мужчину из поврежденного авто и передали врачам «скорой помощи». Оба водителя также были госпитализированы. Затем спасатели приступили к деблокированию погибшей женщины. В 15:35 спасательные работы были окончены.