В Самарской области в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 43-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, ехала со стороны Самары в направлении Большой Черниговки. По предварительной версии полицейских, превысив скорость, автомобилистка не справилась с управлением и съехала в левый кювет. После этого иномарка перевернулась.В результате ДТП две пассажирки машины – 64-летняя женщина и 7-летняя девочка, находившаяся на заднем сидении без специального детского автокресла, - получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в ближайшую больницу. Травмы, полученные 64-летней пассажиркой, оказались смертельными. Ребенок госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина, находившаяся за рулем иномарки, была трезва. В настоящее время по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.