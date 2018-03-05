В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека

По информации регионального ГУ МВД, 38-летний водитель грузовика Mercedes ехал со стороны Уфы в сторону Самары. Он выехал на встречку и столкнулся с фурой Volvo. Ей управлял 57-летний водитель. После этого машины столкнулись с «четырнадцатой» под управлением 38-летнего мужчины.В результате ДТП водители Mercedes и ВАЗа и пассажирка отечественного автомобиля, 13-летняя девочка, скончались на месте происшествия. Водитель Volvo и пассажирка ВАЗа с травмами были доставлены в больницу.