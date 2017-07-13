В Самарской области в ДТП на трассе М-5 погибли четыре человека
Авария случилась в четверг, 13 июля, в 6:30 на 957 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал со стороны Тольятти в направлении Сызрани. По предварительным данным, выехав на встречную полосу, молодой человек врезался в фуру Renault Magnum под управлением 29-летнего мужчины.
От полученных в результате ДТП травм водитель и три пассажира Hyundai Solaris - двое 54-летних мужчин и один 33-летний мужчина - скончались на месте происшествия. Еще один 42-летний пассажир легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель фуры был в трезвом состоянии. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал со стороны Тольятти в направлении Сызрани. По предварительным данным, выехав на встречную полосу, молодой человек врезался в фуру Renault Magnum под управлением 29-летнего мужчины.
От полученных в результате ДТП травм водитель и три пассажира Hyundai Solaris - двое 54-летних мужчин и один 33-летний мужчина - скончались на месте происшествия. Еще один 42-летний пассажир легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель фуры был в трезвом состоянии. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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