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В Самарской области в столкновении Опеля и Калины погибли два человека

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в двенадцатом часу дня на трассе Самара-Бугуруслан.

32-летний водитель Опеля, двигаясь со стороны Отрадного к Самаре, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с Ладой Калиной под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Опеля и двое пассажиров иномарки - 27-летняя девушка и маленький ребенок, а также водитель и 20-летняя пассажирка Лады Калины получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Еще одна пассажирка отечественного авто (ее данные устанавливаются) от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи». Кроме того, от полученных травм в больнице скончалась несовершеннолетняя пассажирка Опеля.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


 
Дата: 4 января 2017 , 19:08
314
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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