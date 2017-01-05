В Самарской области в столкновении Опеля и Калины погибли два человека

32-летний водитель Опеля, двигаясь со стороны Отрадного к Самаре, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с Ладой Калиной под управлением 25-летнего водителя.В результате ДТП водитель Опеля и двое пассажиров иномарки - 27-летняя девушка и маленький ребенок, а также водитель и 20-летняя пассажирка Лады Калины получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Еще одна пассажирка отечественного авто (ее данные устанавливаются) от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи». Кроме того, от полученных травм в больнице скончалась несовершеннолетняя пассажирка Опеля.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.