23 декабря 2017 года,
17:11
$ 58.32    69.13   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Самарской области в 2018 году появится агропарк

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».

По его словам, продукция самарских производителей должна быть конкурентоспособна. Поэтому первоочередной задачей сейчас является подготовка местных производителей к тому, чтобы обеспечивать требования сетевых магазинов в полной мере.

- Мы реализуем сейчас совместно с инвестором проект агропарка в Самарской области. Это предприятие, которое готово предоставлять услуги по упаковке, хранению, фасовке, логистике тех продуктов, которые производятся на территории региона. Такой агропарк мы должны построить в 2018 году. Это будет серьезный вклад в создание условий для реализации сельхозпродукции, произведенной в Самарском регионе, - сказал Дмитрий Азаров.  
Дата: 21 декабря 2017 , 21:34
434
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Певица Алла Меунаргия: о проекте
23 декабря 2017
204
Певица Алла Меунаргия: о проекте "Голос", встречах с известными людьми и планах на будущее
В ближайшие два года Самарская область будет гасить по 5% от общей суммы госдолга
22 декабря 2017
366
В ближайшие два года Самарская область будет гасить по 5% от общей суммы госдолга
Новогоднюю ночь в Самаре проведет волк Забивака
22 декабря 2017
376
Новогоднюю ночь в Самаре проведет волк Забивака
Под Самарой столкнулись две фуры, пострадал один водитель
22 декабря 2017
408
Под Самарой столкнулись две фуры, пострадал один водитель
В Самаре в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта
22 декабря 2017
274
В Самаре в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта
Любимые книги известных самарцев прочтут в областной библиотеке вместе с животными
22 декабря 2017
275
Любимые книги известных самарцев прочтут в областной библиотеке вместе с животными
Определились победители чемпионата Самарской области по стритболу
22 декабря 2017
257
Определились победители чемпионата Самарской области по стритболу
Власти реализуют новые подходы при обеспечении многодетных семей земельными участками
22 декабря 2017
296
Власти реализуют новые подходы при обеспечении многодетных семей земельными участками
В сети появилась симуляция матча Россия – Уругвай на «Самара Арене»
22 декабря 2017
293
В сети появилась симуляция матча Россия – Уругвай на «Самара Арене»
Лента новостей
23 декабря 2017 , 13:42
204
Певица Алла Меунаргия: о проекте "Голос", встречах с известными людьми и планах на будущее
Уже шестой сезон идущее с феноменальным успехом шоу «Голос» открывает зрителям новые...
23 декабря 2017 , 10:15
224
Час пешком. Пионерская - переулочная
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
23 декабря 2017 , 10:11
183
О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть пятая
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
22 декабря 2017 , 21:17
366
В ближайшие два года Самарская область будет гасить по 5% от общей суммы госдолга
Такие первоначальные меры по реструктуризации задолженности субъектов РФ предложил президент...
22 декабря 2017 , 17:54
376
Новогоднюю ночь в Самаре проведет волк Забивака
Все посетители площади Куйбышева 31 декабря смогут сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018.
22 декабря 2017 , 17:50
408
Под Самарой столкнулись две фуры, пострадал один водитель
Авария произошла в четверг, 21 декабря, в 11:10.
22 декабря 2017 , 16:57
274
В Самаре в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта
Это связано с праздничными мероприятиями на площади Куйбышева.
22 декабря 2017 , 16:00
275
Любимые книги известных самарцев прочтут в областной библиотеке вместе с животными
В субботу, 23 декабря, в 18:00 Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а) приглашает детей...
22 декабря 2017 , 15:47
257
Определились победители чемпионата Самарской области по стритболу
Финал соревнований состоялся в четверг, 21 декабря.
22 декабря 2017 , 14:46
296
Власти реализуют новые подходы при обеспечении многодетных семей земельными участками
Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5805
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
Своими глазами.
24 ноября 2017
2691
 
Своими глазами. "Самара Арена" - 200 дней до..
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
Первый официальный матч на
8 декабря 2017
2169
Первый официальный матч на "Самара Арене" состоится 7 апреля. "Крылья" сыграют со "Спартаком"
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
ЧМ-2018 в Самаре: Россия против Уругвая, Австралия против Дании, Коста-Рика против Сербии
1 декабря 2017
1551
ЧМ-2018 в Самаре: Россия против Уругвая, Австралия против Дании, Коста-Рика против Сербии
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
В Самаре из-за льда забился водозабор насосно-фильтровальной станции
17 декабря 2017
1346
В Самаре из-за льда забился водозабор насосно-фильтровальной станции
По этой причине жителей Самары просят ограничить потребление воды.
По праву наследования. Молодежное движение по-прежнему востребовано
7 декабря 2017
556
По праву наследования. Молодежное движение по-прежнему востребовано
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
В Железнодорожном районе Самары жители 15 домов остались без воды
11 декабря 2017
529
В Железнодорожном районе Самары жители 15 домов остались без воды
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
Бывшего прокурора Безенчукского района подозревают в «крышевании» самарских автостоянок
11 декабря 2017
598
Бывшего прокурора Безенчукского района подозревают в «крышевании» самарских автостоянок
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
Теннисисты Самарской области стали лауреатами премии «Русский Кубок»
23 ноября 2017
793
Теннисисты Самарской области стали лауреатами премии «Русский Кубок»
В Москве прошла XXIV церемония вручения национальной теннисной премии.
Мужчина напал с ножом на сотрудника ДПС
23 ноября 2017
390
Мужчина напал с ножом на сотрудника ДПС
Инцидент произошел 23 сентября этого года на улице 50 лет Октября в селе Приволжье.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.