В Самарской области в 2018 году появится агропарк

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».



По его словам, продукция самарских производителей должна быть конкурентоспособна. Поэтому первоочередной задачей сейчас является подготовка местных производителей к тому, чтобы обеспечивать требования сетевых магазинов в полной мере.



- Мы реализуем сейчас совместно с инвестором проект агропарка в Самарской области. Это предприятие, которое готово предоставлять услуги по упаковке, хранению, фасовке, логистике тех продуктов, которые производятся на территории региона. Такой агропарк мы должны построить в 2018 году. Это будет серьезный вклад в создание условий для реализации сельхозпродукции, произведенной в Самарском регионе, - сказал Дмитрий Азаров.