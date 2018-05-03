В Самарской области утонул рыбак

В среду, 2 мая, к спасателям обратились рыбаки, которые обнаружили на воде перевернутую лодку. При ее транспортировке они увидели под водой тело утонувшего мужчины.На место происшествия прибыли водолазы, которые доставили погибшего на берег и передали сотрудникам полиции.