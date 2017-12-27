В Самарской области утонул рыбак

В минувший понедельник, 25 декабря, спасатели осматривали протоку Ирыкла около острова Нижний.



По данным пресс-службы ПСС Самарской области, за помощью обратились родственники пропавшего рыбака. Спасатели обследовали акваторию двух островов, но поиски результатов не принесли. Утром 26 декабря работы были продолжены, и около промоины нашли рюкзак мужчины. Видимо, при переходе протоки рыбак вышел на тонкий лед и провалился. Пропавший был обнаружен водолазом на глубине трех метров. Погибшего мужчину подняли на поверхность и доставили до берега.