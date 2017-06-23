В Самарской области установят 498 дорожных камер видеонаблюдения

Часть из них появятся на дорогах, прилегающих к стадиону «Самара Арена». Речь идет о Московском шоссе, улицах Ново-Садовой, Дальней, Арена-2018.





Дополнительно областная ГИБДД определила 130 точек, где во время проведения Чемпионата мира по футболу необходимо поместить камеры для контроля безопасности. Списка данных дорог пока нет. Всего же в регионе установят 498 дорожных камер видеонаблюдения. Общая стоимость проекта составляет 942 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

