В Самарской области усилили патрулирование лесов
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
Сейчас с наступлением устойчивой жары в Самарской области усилили патрулирование лесов. Специалисты проверяют соблюдение пожарной и санитарной безопасности, сообщает облправительство. Ведется круглосуточное видеонаблюдение и мониторинг. В лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки и засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.
Сейчас с наступлением устойчивой жары в Самарской области усилили патрулирование лесов. Специалисты проверяют соблюдение пожарной и санитарной безопасности, сообщает облправительство. Ведется круглосуточное видеонаблюдение и мониторинг. В лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки и засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.
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