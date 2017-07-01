В Самарской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

Как сообщил sgpress.ru старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров, самолет был зарегистрирован, а разрешения на полет не было.В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Подробности инцидента выясняются.