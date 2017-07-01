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В Самарской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

Трагедия произошла в пятницу, 30 июня, примерно в 18 часов вечера в селе Васильевка Ставропольского района.

Как сообщил sgpress.ru старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров, самолет был зарегистрирован, а разрешения на полет не было.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Подробности инцидента выясняются. 
Дата: 30 июня 2017 , 23:20
769
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: социальная сеть "Инстаграм" пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ
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