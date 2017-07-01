В Самарской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб
Трагедия произошла в пятницу, 30 июня, примерно в 18 часов вечера в селе Васильевка Ставропольского района.
Как сообщил sgpress.ru старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров, самолет был зарегистрирован, а разрешения на полет не было.
В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Подробности инцидента выясняются.
Как сообщил sgpress.ru старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров, самолет был зарегистрирован, а разрешения на полет не было.
В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Подробности инцидента выясняются.
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