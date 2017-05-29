В Самарской области уничтожили несколько сотен кур, заразившихся птичьим гриппом
По предварительным данным, причин попадания гриппа птиц в село Красная Горка Челно-Вершинского района может быть несколько: занос вируса с перелетными дикими птицами, или же владельцы могли приобрести зараженный корм для своих питомцев (например, в соседнем Татарстане в Нурлатском районе находится сразу два очага птичьего гриппа).
Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в ходе процедуры отчуждения была ликвидирована 421 птица (4 утки, остальные куры). На всех подворьях, где были обнаружены домашние пернатые, проведена дезинфекция. Туши птиц были сожжены.
В трех дворах, где погибли 15 кур непосредственно от птичьего гриппа, сразу же после получения результатов анализов были уничтожены 56 птиц. Всем жителям Красной Горки, у которых была уничтожена домашняя птица, выплатят компенсацию. Кроме того, в течение трех месяцев им нельзя будет держать пернатую живность.
Отмечается, что в селе Васильевка Шенталинского района на прошлой неделе в одном из дворов погибли сразу 4 курицы, однако причиной стала другая болезнь, предположительно, болезнь Ньюкасла, которая не является карантинной.
Напомним, случаи гибели кур были выявлены в населенном пункте Красная Горка Челно-Вершинского района. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в ходе процедуры отчуждения была ликвидирована 421 птица (4 утки, остальные куры). На всех подворьях, где были обнаружены домашние пернатые, проведена дезинфекция. Туши птиц были сожжены.
В трех дворах, где погибли 15 кур непосредственно от птичьего гриппа, сразу же после получения результатов анализов были уничтожены 56 птиц. Всем жителям Красной Горки, у которых была уничтожена домашняя птица, выплатят компенсацию. Кроме того, в течение трех месяцев им нельзя будет держать пернатую живность.
Отмечается, что в селе Васильевка Шенталинского района на прошлой неделе в одном из дворов погибли сразу 4 курицы, однако причиной стала другая болезнь, предположительно, болезнь Ньюкасла, которая не является карантинной.
Напомним, случаи гибели кур были выявлены в населенном пункте Красная Горка Челно-Вершинского района. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А.
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