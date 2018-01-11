В Самарской области уничтожили более полутора тысяч игорных компьютеров и аппаратов

За минувший год следователи возбудили более 60 уголовных дел по фактам незаконной организации и проведению азартных игр.



По данным ГУ МВД по Самарской области, сотрудники полиции по решениям судов выдали спецорганизациям со складов более 1,5 тысяч единиц игрового оборудования для уничтожения. Это мониторы, системные блоки, материнские платы, игровые аппараты и покерные столы.



В частности, Кировский суд Самары принял решение уничтожить 6 игровых терминалов, 38 системных блоков, 38 мониторов по уголовному делу в отношении организатора незаконной игорной деятельности. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,6 года.



По решению того же суда вынесен приговор в отношении группы лиц по предварительному сговору. Четырем жителям региона назначили штрафы на сумму более 400 тысяч рублей. Организатора суд приговорил к лишению свободы на полгода с отбыванием наказания в колонии-поселении и назначил 200 000 рублей штрафа. Принято решение об уничтожении изъятого игорного оборудования.