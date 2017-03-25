В Самарской области уменьшилось число школьников, состоящих на учете в наркологическом диспансере

В городской администрации состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии. На нем были подведены итоги работы за минувший период и озвучены планы на 2017-й.



В рамках программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых за последние три года было проведено множество мероприятий, направленных на профилактику пагубных привычек и пропаганду здорового образа жизни. Для подростков и молодежи были организованы различные конкурсы, выставки, семинары, лекции, круглые столы, спортивные соревнования. По словам заместителя руководителя департамента образования Наталии Кудрявцевой, все это дало положительный результат: на учете в областном наркологическом диспансере состоит значительно меньше школьников, чем несколько лет назад.



Как пояснил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Алексей Логунков, не менее важно было наладить взаимодействие со взрослым населением. В частности, мотивировать жителей сообщать о местах появления наркопритонов и подпольных цехов по изготовлению наркотиков. Для этого была организована работа телефонов доверия и «горячих линий». По сообщениям, которые поступали в департамент, были проведены проверки. В четырех случаях информация подтвердилась, в отношении распространителей дурмана были возбуждены уголовные дела.



Еще один способ получения сведений о местах изготовления и распространения наркотиков - встречи с жителями, которые организуют специалисты районных администраций совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Так удалось выявить 50 неблагополучных адресов.



В последнее время на фасадах городских зданий все чаще стали появляться надписи, рекламирующие распространение наркотиков. Эта информация тщательно отслеживается, передается в органы внутренних дел, сами надписи немедленно закрашивают. Если этого не происходит, применяются соответствующие меры к управляющим компаниям, которые отвечают за содержание жилых домов. Например, только в Железнодорожном районе за прошлый год было составлено 11 административных протоколов за неудовлетворительное содержание фасадов.



В настоящее время разработана новая программа и утвержден план мероприятий на 2017-2019 годы. На его реализацию будет

выделено 38 млн рублей.



- В этом году перед нами стоят аналогичные задачи, - прокомментировал Алексей Логунков. - В первую очередь - большая профилактическая работа. Мы должны владеть ситуацией, знать, где находятся проблемные точки, чтобы иметь возможность принимать соответствующие меры.