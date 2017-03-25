В Самарской области уменьшилось число школьников, состоящих на учете в наркологическом диспансере
В городской администрации состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии. На нем были подведены итоги работы за минувший период и озвучены планы на 2017-й.
В рамках программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых за последние три года было проведено множество мероприятий, направленных на профилактику пагубных привычек и пропаганду здорового образа жизни. Для подростков и молодежи были организованы различные конкурсы, выставки, семинары, лекции, круглые столы, спортивные соревнования. По словам заместителя руководителя департамента образования Наталии Кудрявцевой, все это дало положительный результат: на учете в областном наркологическом диспансере состоит значительно меньше школьников, чем несколько лет назад.
Как пояснил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Алексей Логунков, не менее важно было наладить взаимодействие со взрослым населением. В частности, мотивировать жителей сообщать о местах появления наркопритонов и подпольных цехов по изготовлению наркотиков. Для этого была организована работа телефонов доверия и «горячих линий». По сообщениям, которые поступали в департамент, были проведены проверки. В четырех случаях информация подтвердилась, в отношении распространителей дурмана были возбуждены уголовные дела.
Еще один способ получения сведений о местах изготовления и распространения наркотиков - встречи с жителями, которые организуют специалисты районных администраций совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Так удалось выявить 50 неблагополучных адресов.
В последнее время на фасадах городских зданий все чаще стали появляться надписи, рекламирующие распространение наркотиков. Эта информация тщательно отслеживается, передается в органы внутренних дел, сами надписи немедленно закрашивают. Если этого не происходит, применяются соответствующие меры к управляющим компаниям, которые отвечают за содержание жилых домов. Например, только в Железнодорожном районе за прошлый год было составлено 11 административных протоколов за неудовлетворительное содержание фасадов.
В настоящее время разработана новая программа и утвержден план мероприятий на 2017-2019 годы. На его реализацию будет
выделено 38 млн рублей.
- В этом году перед нами стоят аналогичные задачи, - прокомментировал Алексей Логунков. - В первую очередь - большая профилактическая работа. Мы должны владеть ситуацией, знать, где находятся проблемные точки, чтобы иметь возможность принимать соответствующие меры.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
25 марта 2017
588
25 марта 2017
336
25 марта 2017
173
25 марта 2017
136
25 марта 2017
156
25 марта 2017
258
24 марта 2017
229
25 марта 2017 , 20:39
588
Авария произошла сегодня около 10:00 на трассе М-5 в районе спуска к мосту через реку Крымза.
25 марта 2017 , 14:49
336
Преступление случилось в декабре 2016 года.
25 марта 2017 , 14:45
277
Инцидент произошел вечером 24 марта.
25 марта 2017 , 11:11
173
Участниками программы на днях стали первые группы.
25 марта 2017 , 10:57
174
Площадкой для демонстрации достижений юных горожан стали аудитории Самарского национального...
25 марта 2017 , 10:48
136
На днях состоялось торжественное награждение победителей городского фестиваля детских...
25 марта 2017 , 10:39
156
Появление незаконной рекламы - многолетняя проблема, с которой борются и городские власти, и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5949
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5277
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
4002
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3990
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
1074
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1135
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
1017
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1808
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...