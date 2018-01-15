В Самарской области угонщики авто разбились в ДТП

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД России, водитель Лады Гранты ехал по трассе со стороны города Тольятти в сторону Димитровграда. По предварительной информации полицейских, молодой человек не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в грузовик Скания, который после столкновения съехал в кювет по ходу своего движения.В результате ДТП двое мужчин, находящиеся в отечественном авто, скончались до приезда скорой помощи. 47-летний водитель грузового автомобиля госпитализирован в медучреждение с травмой спины. За рулём легкового автомобиля находился 23-летний житель села Верхнее Санчелеево. Личность второго мужчины устанавливается.В результате работы на месте происшествия полицейские установили, что Лада Гранта за несколько часов до трагедии была, предположительно, угнана у 39-летнего жителя Самарской области. После этого владелец авто обратился в полицию, где рассказал, что работает водителем такси и в эту ночь перевозил двух пассажиров из Тольятти в Ставропольский район. Пассажиры вызвали у него подозрение, и водитель такси попросил мужчин рассчитаться за поездку. Те сначала утверждали, что для оплаты проезда им необходимо разменять деньги, а потом пассажир, сидевший на заднем сидении, замахнулся на водителя ножом. Мужчина сумел выскочить из автомобиля и убежать, а пассажиры уехали на автомобиле.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.