В Самарской области у пассажира авто нашли в носках гашиш

На трассе М-5 «Урал» перед поворотом на село Большая Рязань за нарушение правил дорожного движения инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota.



По данным ГУ МВД по Самарской области, пассажир машины сразу начал вести себя очень нервно. Стражи правопорядка решили досмотреть гражданина и обнаружили у него в носках и в подкладке безрукавки пять брусков с веществом коричневого цвета. Позже эксперты установили, что это наркотик – гашиш массой около 500 граммов. По версии оперативных сотрудников, 26-летний житель Тольятти хранил его, чтобы потом продать.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Сейчас мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.