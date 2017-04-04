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В Самарской области троих насильников несовершеннолетней отправили в колонию строгого режима

Чапаевский суд вынес приговор в отношении троих мужчин. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
 
Следствием и судом установлено, что в ночь с 5 на 6 июня 2016 года, все трое распивали спиртные напитки с 15-летней девочкой на территории лесоторговой площадки в поселке Нагорный города Чапаевска. Когда потерпевшая собиралась домой, злоумышленники нанесли ей не менее 10 ударов руками по голове и затащили в кабину автомашины. Там они поочередно изнасиловали жертву, после чего один из виновных похитил сотовый телефон девочки. 
 
Приговором Чапаевского городского суда Самарской области преступникам назначено наказание в виде лишения свободы от 9 до 11 лет в зависимости от роли в деянии. Отбывать наказание насильники будут в колонии строгого режима.
Дата: 4 апреля 2017 , 12:48
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: 63мвд.рф
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