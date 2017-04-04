В Самарской области троих насильников несовершеннолетней отправили в колонию строгого режима

Следствием и судом установлено, что в ночь с 5 на 6 июня 2016 года, все трое распивали спиртные напитки с 15-летней девочкой на территории лесоторговой площадки в поселке Нагорный города Чапаевска. Когда потерпевшая собиралась домой, злоумышленники нанесли ей не менее 10 ударов руками по голове и затащили в кабину автомашины. Там они поочередно изнасиловали жертву, после чего один из виновных похитил сотовый телефон девочки.

Приговором Чапаевского городского суда Самарской области преступникам назначено наказание в виде лишения свободы от 9 до 11 лет в зависимости от роли в деянии. Отбывать наказание насильники будут в колонии строгого режима.