В Самарской области трое подростков кидали камнями в электровоз

Сотрудники Сызранского ЛО МВД на транспорте с 17 по 20 марта провели оперативно-профилактические рейды по предупреждению детского травматизма на транспортных объектах и выявлению правонарушений, которые влияют на безопасность движения поездов.За это время полиция задержала пятерых подростков, переходивших ж/д пути в неустановленных для этого местах.Также еще трое подростков на станции Кузоватово кидали камнями в электровоз в составе грузового поезда. Родители всех детей привлечены к административной ответственности.