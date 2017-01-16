В Самарской области трое мужчин пытались украсть овец

В ходе розыска стражи правопорядка установили личности подозреваемых в совершении преступления. По версии следствия, к нему причастны 36-летний и 24-летний безработные граждане одной из соседних республик, а также еще один 22-летний житель Самарской области, нигде не работающий и ранее судимый.В настоящее время за покушение на кражу в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.