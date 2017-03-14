В Самарской области судебные приставы остановили выброс загрязненных сточных вод

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, в установленные сроки должником был предоставлен протокол сточных вод, выданный «Центром мониторинга водной и геологической среды». В нем было указано, что концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод не превышает допустимых нормативов. Этого удалось добиться путем замены угольной засыпки собирающего фильтра и скиммерной установки, ремонта фильтров и очистки стенок аккумулирующего резервуара. В результате исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.