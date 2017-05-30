В Самарской области студенты техникума вскрыли восемь автомобилей, чтобы заработать на ремонт своей «восьмерки»

Инцидент произошел в октябре 2016 года в Октябрьске.



Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в ночное время произошли восемь краж из отечественных машин. Все пострадавшие машины не были оснащены сигнализацией, а владельцы парковали их вдоль улиц. Злоумышленники взламывали дверные замки авто и похищали магнитолы, колонки, видеорегистраторы, радары. Добычей неизвестных также становились аккумуляторы и колеса.



Потерпевшие стали обращаться в полицию за помощью. По факту краж были возбуждены уголовные дела.



Вскоре сотрудники полиции выяснили, что в один из приемных пунктов цветного металла неизвестные сдали сразу несколько автомобильных аккумуляторов. Скупщикам запчасти сдали двое молодых людей, оба - студенты местного техникума. Подозреваемые были задержаны полицейскими.



В ходе допросов 19-летние молодые люди пояснили полицейским, что пытались заработать на ремонт купленного вскладчину старенького автомобиля. Похищенное имущество они продавали по заниженной цене своим знакомым, а часть запчастей сдавали в приемные пункты цветного металла. Вырученные деньги парни тратили на ремонт своей «восьмерки». Родителям же студенты объясняли свое отсутствие по ночам работой на автомойке.



Общая сумма причиненного ущерба составила около 71,5 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам.



В марте этого года уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. Решением суда Октябрьска обвиняемые были приговорены к 2,6 и 3,1 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.