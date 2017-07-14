В Самарской области столкнулись три большегруза, один загорелся

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 48-летний водитель фуры Peterbilt 387 ехал со стороны Сызрани в направлении Тольятти. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость и не справившись с управлением, автомобилист столкнулся с фурами Isuzu и Scania. Сразу после этого большегруз Peterbilt 387 загорелся.Предполагаемый виновник аварии получил множественные травмы и был доставлен в больницу. По данным полиции, в момент аварии водители были трезвы. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает ГУ МВД по Самарской области.