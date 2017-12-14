В Самарской области столкнулись грузовик и «пятнадцатая»: погиб мужчина

Авария произошла в четверг, 14 декабря, в 6:55 в Кинельском районе.



По данным ГУ МВД по Самарской области, 57-летний мужчина, управляя «пятнадцатой», ехал со стороны Самары в направлении Бугуруслана. По предварительной информации полицейских, на 45 км дороги «Самара-Бугуруслан» водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком HINO. Последним управлял 55-летний водитель.



В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.







