В Самарской области столкнулись грузовик и фура: погиб мужчина

Авария произошла в четверг, 7 декабря, около 6:30 утра в Нефтегорском районе.



По предварительной версии инспекторов ГИБДД, на дороге столкнулись машина «Урал» и большегруз VOLVO. В результате ДТП водитель и пассажир Volvo погибли. В больницу с различными травмами доставлены пассажиры «Урала» - женщина и 4-летний ребенок.



Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД по Самарской области.