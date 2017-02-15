В Самарской области столкнулись две фуры: пострадал мужчина

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 31-летний водитель фуры Вольво FH12 ехал по дороге М-5 «Урал» в направлении Москвы. По предварительной версии полицейских, в снегопад он не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с большегрузом Рено Магнум, который ехал во встречном направлении. Последним управлял 44-летний мужчина.Водитель Рено Магнум с телесными повреждениями был доставлен в больницу.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводят проверку.