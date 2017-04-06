В Самарской области столкнулись две Калины: пострадал пенсионер
Авария произошла вчера в 7:10 на пересечении улиц Коммунальная и Полякова в Автозаводском районе Тольятти.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 62-летний водитель Лады Калины ехал по улице Полякова со стороны Южного шоссе в направлении Коммунальной. По предварительной версии полицейских, когда загорелся зеленый сигнал светофора, мужчина выехал на перекресток, не уступил дорогу и столкнулся с другой Калиной. Последней управлял 22-летний молодой человек.
В результате пострадал 63-летний пассажир одной из машин. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 62-летний водитель Лады Калины ехал по улице Полякова со стороны Южного шоссе в направлении Коммунальной. По предварительной версии полицейских, когда загорелся зеленый сигнал светофора, мужчина выехал на перекресток, не уступил дорогу и столкнулся с другой Калиной. Последней управлял 22-летний молодой человек.
В результате пострадал 63-летний пассажир одной из машин. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.
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