В Самарской области столкнулись две Калины: пострадал пенсионер

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 62-летний водитель Лады Калины ехал по улице Полякова со стороны Южного шоссе в направлении Коммунальной. По предварительной версии полицейских, когда загорелся зеленый сигнал светофора, мужчина выехал на перекресток, не уступил дорогу и столкнулся с другой Калиной. Последней управлял 22-летний молодой человек.В результате пострадал 63-летний пассажир одной из машин. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.