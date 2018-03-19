В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина

Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.



По данным регионального ГУ МВД, водитель самосвала FAW ехал по трассе М-5 «Урал». На 1029 км дороги мужчина столкнулся со стоявшим впереди Ниссаном. После этого Ниссан врезался в стоящую Газель, а последняя – в грузовик с полуприцепом.



В результате ДТП водитель Газели скончался на месте происшествия. Также пострадал водитель самосвала FAW, который был доставлен в больницу.