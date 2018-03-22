В Самарской области столкнулись Приора и фура, погиб мужчина

По данным регионального ГУ МВД, столкнулись два автомобиля - LADA Priora и большегруз, в результате чего погиб водитель легковушки. Водитель фуры, а также пассажирки ваза в аварии не пострадали.Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, проводится проверка.