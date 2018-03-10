В Самарской области столкнулись Киа и Шевроле: погиб ребенок

29-летний водител за рулем Киа ехал со стороны Самары в сторону Уфы. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Шевроле Авео под управлением 19-летнего парня. Последний попытался уйти от столкновения на правую обочину.В результате ДТП пострадал водитель Киа и его 30-летняя пассажирка. Они доставлены в больницу. Еще один пассажир Киа – 3-летний ребенок – скончался на месте происшествия. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.