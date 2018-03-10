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В Самарской области столкнулись Киа и Шевроле: погиб ребенок

ДТП произошло в четверг, 8 марта, в 19:35 на 1125 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе.

29-летний водител за рулем Киа ехал со стороны Самары в сторону Уфы. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Шевроле Авео под управлением 19-летнего парня. Последний попытался уйти от столкновения на правую обочину.

В результате ДТП пострадал водитель Киа и его 30-летняя пассажирка. Они доставлены в больницу. Еще один пассажир Киа – 3-летний ребенок – скончался на месте происшествия. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 
Дата: 9 марта 2018 , 15:09
409
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63.мвд.рф
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