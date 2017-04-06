В Самарской области стали чаще угонять катера и моторные лодки
По фактам краж водного транспорта в регионе было возбуждено 30 уголовных дел.
По данным полиции, по сравнению с 2015 годом число угонов малых судов выросло: годом ранее таких дел было возбуждено 24.
Как говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Самарской области, кражи катеров и моторных лодок стали прибыльным «теневым» бизнесом. Большой популярностью среди похитителей пользуются лодочные моторы. Часто суда крадут только ради них. После демонтажа лодки бросают, и уже потом их находят полиция или владельцы.
В полиции отмечают, что многие люди готовы покупать мотор или лодку за более низкую цену, заведомо зная об их криминальном происхождении.
По сообщению полицейских, в прошлом году 14 судов украли с территории водоемов, 16 - с территорий стоянок и гаражей, в 6 из которых воры проникли, взломав замок и подобрав ключ.
По данным полиции, по сравнению с 2015 годом число угонов малых судов выросло: годом ранее таких дел было возбуждено 24.
Как говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Самарской области, кражи катеров и моторных лодок стали прибыльным «теневым» бизнесом. Большой популярностью среди похитителей пользуются лодочные моторы. Часто суда крадут только ради них. После демонтажа лодки бросают, и уже потом их находят полиция или владельцы.
В полиции отмечают, что многие люди готовы покупать мотор или лодку за более низкую цену, заведомо зная об их криминальном происхождении.
По сообщению полицейских, в прошлом году 14 судов украли с территории водоемов, 16 - с территорий стоянок и гаражей, в 6 из которых воры проникли, взломав замок и подобрав ключ.
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