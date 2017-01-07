В Самарской области спасли рыбака, заблудившегося из-за снегопада

Возвращаясь с рыбалки домой в снегопад, он сбился с пути из-за плохой видимости.В 19.20 на поиски заблудившегося отправились три спасателя Тольятти на снегоходе. В 20.50 мужчину обнаружили и доставили до берега. Медпомощь ему не потребовалась.