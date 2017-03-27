В Самарской области спасли лыжника, повредившего спину

Как сообщает «Тольятти Онлайн», мужчина упал в лесу и не мог самостоятельно передвигаться. На помощь ему пришли спасатели, которые оказали первую медпомощь. Оказалось, что пострадавший недавно перенес операцию на спине.Мужчина был эвакуирован из леса на лыжную базу и передан врачам скорой помощи.