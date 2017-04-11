В Самарской области спасатели два километра несли до "скорой" рыбака, сломавшего ногу

По данным региональной ПСС, 75-летний рыбак при падении сломал ногу и самостоятельно передвигаться не смог. В 14:33 для эвакуации мужчины отправились четыре спасателя. На поиск и доставку пострадавшего до автомобиля «скорой помощи» ушло почти 1,5 часа: мужчину несли на носилках 2 километра. В 15:54 рыбака передали врачам.